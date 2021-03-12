بدء أول مدرسة حفائر "إسلامية قبطية يهودية" بمدينة الفسطاط الأثرية



قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير ببدء أول مدرسة حفائر لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وذلك بمدينة الفسطاط الأثرية.



وأوضح الدكتور باسم جهاد المُشرف على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير أن هذه الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة شهر متواصل، لافتاً الي أنها تهدف إلى تدريب 25 من آثري القطاع وثقل مهاراتهم العملية على أعمال الحفائر والرفع المساحي والتوثيق الأثري، بالإضافة إلى التعرف على المواد والقطع الأثرية من خلال العمل في أحد أهم المواقع الأثرية الإسلامية داخل القاهرة وهي مدينة الفسطاط.



وفي سياق متصل، انتهت وحدة التدريب أيضاً من تدريب 10 من الآثاريين بالوزارة من مختلف المحافظات بالجمهورية على الطرق العلمية لدراسة وتسجيل البقايا الأدمية المستخرجة من الحفائر وذلك بالتعاون مع معهد دراسة الانثربولوجيا الأثرية بجامعه ايزابيل بإسبانيا.



وقد انتهت أعمال هذه الدورة بقيام فريق العمل بتطبيق الجانب العملي على أحد الدفنات نتاج أعمال المركز العلمي للتدريب بالقاهرة والجيزة.