نجم ليفربول يتحدث عن صلاح "الهداف"

أشاد جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي بزميله المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز.





وكان صلاح سجل هدفا في شباك لايبزيج الألماني بإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى هدفه رقم 25 في جميع البطولات هذا الموسم.





وقال فينالدوم في تصريحات للموقع الرسمي: "صلاح مميز للغاية ويسجل الكثير من الأهداف".





وتابع: "صلاح سجل 25 هدفا هذا الموسم وهو أمر مميز، دائما ما يبحث عن المكان الأفضل للتسجيل".



