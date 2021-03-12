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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:58 م
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره هويسكا، مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

 وودع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز العشرين والأخير برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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