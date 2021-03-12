الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





واقترب النادى الأهلى من الاتفاق مع نادي إنبي للتعاقد مع كريم فؤاد الذي تألق خلال الفترة الماضية وانضم للمنتخب الاولمبي.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



