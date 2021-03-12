"استقبال رئيس وزراء السودان".. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.





وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 6 مارس، وحتى اليوم الجمعة 12 مارس 2021:





إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم





أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، شملت قرارا بالموافقة على مشروع قرار ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم.





اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار





كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 1822021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني والطرق والمرافق، إلى جانب الموافقة على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 1622021 لعدد 43 تسوية، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 74 المنعقدة بتاريخ 232021 بعدد 20 موضوعًا.





العفو عن مسجونين فى احتفالات عيد تحرير سيناء وعيد الفطر





وشملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.





تخفيض غرامات زراعة الأرز





ووافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن الموافقة على تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز بنسب محددة طبقًا لأسبقية السداد، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.





اجتماعات مدبولي في المنوفية





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس جامعة المنوفية خلال زيارته للمحافظة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ المنوفية، ورئيس الجامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من كل الخبرات الأكاديمية بالجامعات في ظل الاهتمام غير المسبوق بالتعليم العالي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، حيث قال إن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه مصر بشكل عام ووجه الريف المصري بشكل خاص، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك اجتماع مع وزير المالية لاستعراض الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، فضلًا عن اجتماع لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، حيث أكد على وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف دعم الصادرات، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.





اجتماع رئيس الحكومة واقتصادية النواب





وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، فضلًا عن الإسراع في إجراءات هيكلة الجهات الحكومية، وذلك بحضور وزراء التموين، والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب اجتماع مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات مثل مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة.





موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية





وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واستعدادات بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية في أغسطس المقبل، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك اجتماع لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق الذى يعبر عن مصر الحديثة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحدى الشركات المتخصصة.









لقاء مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية





كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"مؤسسة التمويل الدولية"، حيث أعرب عن تطلع مصر لتدشين تعاون في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر وهو تحلية المياه، وذلك بحضور وزيري التعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارتي التعاون الدولي والإسكان، بالإضافة إلى عقد اجتماعين متتاليين لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات.





جهود مواجهة كورونا





وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل الافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وجهود مواجهة فيروس "كورونا، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي مثل إنشاء الجامعات الجديدة، والمشروعات البحثية والخدمية، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين، فضلًا عن عقد سيادته اجتماع لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لوزارة الصحة، والتي تتضمن الإسراع بتنفيذ التأمين الصحي الشامل، واستكمال المستشفيات بمبادرة "حياة كريمة" وزيادة أسرة الحضانات والرعاية المركزة، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين.





زيارة رئيس الوزراء للمنوفية





وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فشملت قيامه بجولة تفقدية بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بها، والمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك برفقة وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية، وكذا ممثلي مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه الشرب بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك برفقة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية، فضلًا عن تفقد أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية، وأكد على ضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعًا لإلقاء المخلفات.





كما شملت الأنشطة أيضًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الأعمال الإنشائية لمحطة مياه الحامول بمركز منوف، وذلك لدخولها الخدمة، حيث تبلغ تكلفة المحطة نحو مليار جنيه وتخدم 350 ألف نسمة في مدينة وقرى مركز منوف وسرس الليان، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومشروع إنشاء مبنى جديد للطوارئ والجراحات، وذلك ضمن جولته بمحافظة المنوفية، حيث أكد على وجود توجيهات من رئيس الجمهورية برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كل المحافظات.





مبادرة إحلال السيارات المتقادمة





وتابع مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر فبراير 2021، وذلك فى تقرير أعده مدير المنظومة، حيث تم استقبال ورصد 91 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وكذلك شهد توقيع البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وقام بالتوقيع وزيرا المالية، والتجارة والصناعة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب محافظ البنك المركزي.





إنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بجامعة جنوب الوادي





وشهد مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجامعة جنوب الوادي، لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان بالمجان بجامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق.





مدبولي يستقبل نظيره السوداني





واستقبل رئيس الوزراء السوداني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني عقب جلسة المباحثات الثنائية الموسعة، حيث أكد على عدد من ملفات العمل المشتركة خاصة الملفات الاقتصادية مثل الربط الكهربائي، والتعاون في مجالات الغاز، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، بجانب ملف سد النهضة، فضلًا عن عقد مباحثات مصرية سودانية موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث أكد أن مصر هي دائمًا العمق الاستراتيجي للسودان كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر، وأن الرئيس السيسي أكد أن التوجه الاستراتيجي للقيادة والحكومة والشعب هو الدعم الكامل واللامحدود للأشقاء في السودان.





لقاء سفير الإمارات



