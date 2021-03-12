الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من مواجهة فيتا كلوب

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، صدمة قوية قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بعد تجدد إصابة نجم الفريق.





وتعرض التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لتجدد إصابته في العضلة الخلفية، على أن يخضع للفحص الطبي، لتحديد مدة غيابه.





وكان معلول قريبا من السفر مع الفريق إلى الكونغو، إلا أن تجدد إصابته في العضلة الخلفية يحول غير ذلك، ويتأكد غياب اللاعب عن المواجهة المرتقب.





وخضع اللاعب لأشعة فورًا على العضلة الخلفية لُتثبت تجدد الإصابة، حيث يخضع لأشعة أخرى في تدريبات الفريق غدٍ السبت قبل السفر لمعرفة مدى غيابه عن الملاعب.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، عصر الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



