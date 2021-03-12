زيارة السيسي للسودان واحتفالية يوم الشهيد.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر



أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بعيدها القومي



اختارت سفارة أيرلندا في القاهرة، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، للاحتفال بالعيد القومي لدولة أيرلندا، حيث قامت السفارة بتصوير فيلم قصير لعرض موسيقي من التراث الإيرلندي تحت سفح الهرم.



وعزف الأيرلندي ميشيل هلارليث في المنطقة تلك المقطوعات التراثية، بحضور السفير سيان أوريجن سفير دولة أيرلندا في القاهرة وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية.



وستقوم السفارة بنشر هذا الفيلم في برنامج خاص سيتم إذاعته وبثه عبر التليفزيون الوطني الإيرلندي يوم 17 من مارس الجاري، كما أنه سيتم بثه على موقع الإنترنت عالميًا ليخاطب 70 مليون مواطن أيرلندي حول العالم.

















السيسي يستقبل رئيس المخابرات الفرنسى



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.



تناول اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي علي المستوى الامني والعسكري، كما تم تبادل وجهات النظر واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أكد السيد الرئيس أهمية عامل التنسيق المنتظم في هذا الصدد للتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشددا على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول التي تعاني من أزمات من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بكافة سائر المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها.



كما اطلع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي علي رؤية الرئيس تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية بشرق المتوسط، وكذلك الاوضاع في ليبيا، حيث اشاد المسئول الفرنسي بالتأثير الإيجابي الكبير للخطوط المعلنة من قبل الرئيس تجاه الوضع الميداني في الشرق الليبي، الأمر الذي دعم مسار المفاوضات السياسية سعيًا للحل الشامل للقضية.





وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر



توفيت الحاجة "زينب" والمعروفة إعلاميا بالسيدة المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 97 عاما، وذلك بقرية بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.



يذكر أن الحاجة" زينب" تقدمت بتبرعها بقرطها لصندوق تحيا مصر، فرفض الرئيس السيسي ذلك، وقدم لها الشكر على شعورها بالمسؤولية تجاه بلادها، وبعدها باعت السيدة الحلق، وعادت لتتبرع بثمنه للصندوق، فأمر الرئيس السيسي بإعادته لها مرة ثانية.

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 6 مارس، وحتى اليوم الجمعة 12 مارس 2021.زيارة الرئيس السيسي للسودانأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، زيارة إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين السودانيين.بدأت الزيارة بلقاء عقده الرئيس السيسي مع البرهان، فى القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.وعقد السيسي والبرهان جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الفريق أول البرهان عن ترحيب الجمهورية السودانية قيادة وحكومةً وشعبا بزيارة السيسي، مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية السودانية من تميز وخصوصية ووحدة المصير، ومعربا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان فى جميع المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاسا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي يعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.والتقى الرئيس السيسي، مع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان.وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة السودان، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعما لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وامتدادا لمختلف مظاهر مؤازرة مصر للسودان خلال المرحلة التاريخية التي يمر بها لمساعدته على فتح الباب أمام آفاق الإصلاح والتنمية.كما أكد الرئيس حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع السودان الشقيق، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلا عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين مصر والسودان، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين، أخذا في الاعتبار شمول تلك الاتفاقيات شتى جوانب التعاون الثنائي.كما التقى الرئيس السيسى مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأواضع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلا عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة.كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.وضع حجر أساس فرع جامعة السويس في جنوب سيناءقام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، صباح الأحد الماضى، بوضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بأبورديس، فى محافظة جنوب سيناء، ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء.رافق الوزير خلال وضع حجر الأساس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق يوم السبت 20 فبراير الماضى على إنشاء فرع جامعة السويس بمحافظة جنوب سيناء، وقد وقع الاختيار على مدينة أبورديس لإقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء، وخصصت محافظة جنوب سيناء خصصت قطعة أرض بحى السلام لإقامة الفرع، على مساحة 50 فدانا.ويهدف إقامة فرع لجامعة السويس بجنوب سيناء إلى أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى، وستشهد المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة افتتاح 4 كليات، هى: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة.السيسي يتابع مشروع تطوير قرى الريف المصرياجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.ووجه الرئيس بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لاجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذًا في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر.كما وجه الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.وشهد الاجتماع استعراض مخطط الأجهزة المتخصصة المتعلق بجهود تنمية كافة المراكز الريفية بالجمهورية، خاصةً مشروعات الرعاية العلاجية على مستوى قرى الريف، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بها، إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والمنشآت الطبية والوحدات الصحية وبرامج وآليات الرعاية الصحية المتنقلة، والقوافل الطبية والعيادات المتحركة وسيارات الإسعاف.كما اطلع الرئيس على جهود قطاع الحكم المحلي في هذا الإطار، وحصر المباني الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية، وذلك بهدف إنشاء مجمع موحد نموذجي للخدمات الحكومية للمواطنين في المراكز والقرى.كما تم استعراض الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعالجة والصرف الصحي بالقرى، فضلًا عن مقترح النموذج الهندسي للبيت الريفي على نحو متطور، بالإضافة إلى عدد وحجم المعدات والآليات الثقيلة التي ستشارك في تنفيذ المشروع.الخارجية تتابع واقعة مقتل مواطن مصري في السعوديةأعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها يوم الأحد الماضي، استمرار المتابعة اللصيقة لواقعة مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن بالرياض.وقام الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، صباح اليوم بزيارة مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماع مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلي أرض الوطن في أسرع وقت.كما قام القنصل بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.وتستمر القنصلية في التواصل بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.ضوابط النجاح فى الشهادة الإعداديةأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الإثنين الماضى، عن ضوابط النجاح فى الشهادة الإعدادية والانتقال للصف الأعلى، وجاءت على النحو التالى:بالنسبة للفصل الدراسى الأول:يُعقد امتحان تكميلى للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول فى حالة إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الأول، وإذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول، وإذا حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسى الأول، ولم يحصل على 25% فأكثر فى مادة.ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقا لجدول كل مديرية تعليمية على حدة.وتكون مواعيد الامتحان التكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية على النحو التالى: يُعقد امتحان مادتى اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة، ويُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني:تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الإجراءات المتبعة.لمدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التى بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية، سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية، وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثانى.السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديداتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا، وهم:بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند، ولويس دوما، سفير كندا، ومحمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية، ومانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان، ولطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا، وأمجد عودة العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، ونتسيكى جوزيف ماشيمباى، سفير جمهورية جنوب إفريقيا، وماريموتو باتمانادن، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وفيليو هانوشيك هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا، وعبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفير سلطنة عمان، وإلياس شيخ عمر أبوبكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، وحمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وساجد بلال، سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وسيرج دانيون، سفير جمهورية بنين، وبونيم شوانجوم، سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التى عقدت يوم الإثنين الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وذلك بانتخاب الرئيس، والوكيلين، وأمين السر.وجاء التشكيل النهائي لمكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والذي يضم 14 لجنة على النحو التالي:لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: عبدالله امين محمود عصر، رئيسًا، باهر محمد آمين، وكيلا، ومحمد شوقي عبد العال، وكيلا، وفيكتور جرجس، أمين سر.لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار: هاني سري الدين، رئيسا، وجمال عبدالحليم، وكيلا، وياسر زكي، وكيلا، وأكمل نجاتي، أمين سر.لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية: عبد الحى عبيد، رئيسا، وسماء سليمان، وكيلا، وعبد الحكيم السادات، وكيلا، وعايدة نصيف، أمانة السر.لجنة الدفاع والأمن القومي: اللواء أسامه الجندي رئيسا، واللواء طارق نصير، وكيلا، واللواء محمد جاد، وكيلا، واللواء خالد فوزي، أمين سر.لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة: حنان عبد المنعم أبو العزم، رئيسا، ومحمد حلاوة، وكيلا، وأحمد أبو هشيمة، وكيلا، وأحمد عبد المنعم محي عماد، ا?مين سر.لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة: عبد الخالق عياد، رئيسا، وعمرو عزت، وكيلا، ومجدي عبد الرحيم، وكيلا، ونهى أحمد فتحي، أمين سر.لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل: مصطفى كامل، رئيسا، وأكمل الله فريد، وكيلا، وأحمد صبور، وكيلا، والسيد إبراهيم عوض، أمين سر.لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نبيل دعبس، رئيسا، أحمد البدري، وكيلا، وراندا مصطفي، وكيلا، وناجح جلال، أمين السر.لجنة الشباب والرياضة: إبراهيم حجازي، رئيسا، وشريف فرج الجابري، وكيلا، وأحمد دياب، وكيلا، وفؤاد القاضي أمين سر.لجنة الصحة والسكان: محمد زكي جزر، رئيسا، وعمرو حسين محمد حجاب، وكيلا، وأحمد عبد العزيز محمد، وكيلا، وعلي محمد عبد الرحمن، أمين سر.لجنة الزارعة والري: عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي، رئيسا، وعمرو نبيل، وكيلا، ومحمد السباعي، وكيلا، وجمال أبو الفتوح أمين سر.لجنة حقوق الإنسان: محمد هيبة، رئيسا، وأبو الفتوح محمد، وكيلا، ومحمد مجدي فريد، وكيلا، ورشا نصر أمانة سر.لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام: محمود مسلم، رئيسا، ومحمد سعيد، وكيلا، وسها سعيد، وكيلا، ومحمود القط أمينا للسر.لجنة الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف السيد، رئيسا، ومحمد سليم، وكيلا، ونادر سليم نسيم، وكيلا، وخضرة سالم، أمانة السر.السيسي يشارك في ندوة القوات المسلحة واحتفالات يوم الشهيدحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وخلال الندوة، كرم الرئيس السيسي أسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.كما عقد الرئيس السيسي لقاءً موسعا بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين والتي تاتي تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، ووجه الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقرارها.ودار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والاقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.كما ناقش الرئيس عدد من القادة على جميع المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، واستمع إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والإرتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وابدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.القبض على شخص تحرش بطفلة في المعاديحالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، بعد قيام أحد الأشخاتص باستدراج طفلة والتحرش بها فى مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادى، وهو ما وثقته إحدى كاميرات المراقبة.وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادى بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخص المشار إليه.