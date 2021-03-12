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إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن جنوب بني سويف برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة بالتعاون مع مركز شرطة الفشن برئاسة العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات، تمكنت من إزالة 417 حالة إشغالات وتعديات من شوارع المدينة.

وقال المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن إنه بناءا علي تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف قامت الوحدة المحلية لمدينة الفشن بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المدينة حيث تم تنفيذ 417 حالة إزالة لتعديات وإشغالات من شوارع المدينة لإعادة المظهر الجمالي للمدينة بأستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة الفشن وأضاف أن التعديات التي تم إزالتها عبارة عن أكشاك مخالفه وكراسي مقاهي وترابيزات وباعه جائلين وتندات وبراويز ولافتات مخالفة.

وتضمنت مجهودات الوحدة المحلية، رفع 80 طنا قمامة من شارع البحر الأعظم وشارع طراد النيل وشارع سماح الوجوه وشارع الترعة الفشنية، وشارع مستشفى الفشن وجمع المخلفات المنزلية من مجلس قروي الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، وتمهيد ومسح الطريق الدائري وطريق بني سويف المنيا الزراعي، بدء من كمين مرور الفشن حتى مدخل قرية الفنت الشرقية، إضافة إلى مسح طريق قرية تلت وتحرير عدة محاضر إشغالات بالقرية.

يأتى ذلك تتفيذا لتكليفات محافظ بني سويف، بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف
إزالة 417 حالة إشغال من شوارع مدينة الفشن في بني سويف

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