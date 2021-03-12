Advertisements

المفتي ينعى الحاجة زينب الملاح.. ويؤكد: كانت نموذجًا مشرفًا للوطنية

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الحاجة زينب الملاح، حيث وافتها المنية اليوم، وهي أول متبرعة بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" للمساهمة في دعم الدولة المصرية.

وأكد فضيلة المفتي -في بيانه اليوم الجمعة- أن الحاجة زينب قدمت نموذجًا فريدًا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته، مشيرًا إلى أنها رغم ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبًّا لترابه.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحاجة زينب قد قدمت نموذجًا مشرفًا وقدوة للجميع، وضربت مثالًا عمليًّا لحب الوطن وخدمته بعملها الخالص لوجه الله تعالى.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيدة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأسرتها وذويها الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تفجير عقار الهرم المحترق في 8 ثوانِ

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ أقل من ساعتين

الملك سلمان يصدر عددا من القرارات الوزارية المهمة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين