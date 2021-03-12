منح الثقة للحكومة الليبية وإصابة بشار الأسد وزوجته بكورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

السعودية تغلق 6 مساجد بسبب كورونا



إيران تغلق محافظة خوزستان بشكل كامل بسبب كورونا





المشيشي يرفض مطالبة الرئيس التونسي له بالاستقالة



رفض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مطالبة الرئيس له بالاستقالة، واعتبرها "كلاما لا معنى له".



وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، رئيس الوزراء هشام المشيشي، إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم.



وقد أكدت رئاسة الحكومة التونسية، أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.



فتاة تطلب الزواج من الرئيس الروسي



خرجت يوليا شيلوفا من مدينة إيفانوفو الروسية لتتحدث عبر قناة "روسيا 1" ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته للمدينة العام الماضي.



وقالت يوليا شيلوفا لقناة "روسيا 1"، " لم يتصل بي"، لكنها قالت إنها "حظيت بالعديد من المعجبين بعدها"، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبها، بحسب قولها.



ووصفت الرئيس بوتين بأنه "قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية"، وقالت إنها لطالما أعجبت به.



إصابة بشار الأسد وزوجته بكورونا



أفادت مصادر إعلامية، الإثنين الماضي، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجته، بفيروس كورونا المستجد.



وشهدت سوريا، تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات حسب الإحصاءات المعلنة، بعدما وصل إلى أعلى معدل يومي عند 169 إصابة في 18 من الشهر الحالي.



ترامب يفشل في آخر محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات



رفضت المحكمة الأمريكية العليا يوم الإثنين الماضي، الاستئناف النهائي للرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.



كما رفض القرار أيضا النظر في دعوى قدمها ترامب وزعم فيها أن مسؤولي الانتخابات في ولاية ويسكونسن (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) انتهكوا الدستور من خلال توسيع التصويت الغيابي وسط جائحة فيروس كورونا.



وكان ترامب قد حاول قلب الطاولة لصالحه في ويسكونسن من خلال إقصاء أكثر من 221 ألف صوت "غير قانوني" في مقاطعتي دان وميلواكي.



وسبق أن صادق حاكم ويسكونسن، الديمقراطي توني إيفرز، على نتائج التصويت التي تؤكد فوز بايدن على ترامب بفارق يزيد عن 20 ألف صوت في الولاية.



البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الدبيبة



منح البرلمان الليبى، يوم الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد حصولها على تأييد 132 نائبا.



وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبى إلى إنهاء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إزالة الحدود الوهمية التى تم بناؤها بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة.



وتعهد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسى من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.



إحالة الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق بسبب تهم فساد



أحيل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى قاضي التحقيق مع 13 من المسؤولين السابقين.



ووجهت السلطات الموريتانية، تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير الشرعي للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و13 من معاونيه.



وكان من أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبد العزيز هي الفساد وغسيل الأموال، توصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات "البحث الأولي".



وفي وقت سابق، كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبد العزيز.

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 6 مارس 2021، وحتى اليوم الجمعة 12 مارس 2021:أغلقت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، السبت الماضي، 6 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بالمملكة بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة ان إجمالي المساجد المغلقة خلال 27 يومًا بلغ 224 مسجدًا فُتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وضمت قائمة المساجد المغلقة اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة تبوك، ومسجدًا في منطقتي القصيم والشرقية.ودعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.أغلقت السلطات الإيرانية، يوم السبت الماضي، محافظة خوزستان، جنوب غرب البلاد، ومنع خروج ودخول السيارات إليها، بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، على أن أوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.وقد فرضت السلطات الإيرانية، منتصف الشهر الماضي الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" بمحافظة قزوين في شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.