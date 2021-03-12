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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، للثأر من الترجي الرياضي التونسي، حينما يتقابل الفريقان ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

وتغلب الترجي الرياضي التونسي، على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 16-3.

ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط من فوزين على حساب تونجيث السنغالي والزمالك وتعادل أمام مولودية الجزائر.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الترتيب الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى بدون أهداف وتكررت النتيجة في الجولة الثانية أمام تونجيث السنغالي.

 

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