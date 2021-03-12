Advertisements
روما يسخر من ريال مدريد وإنتر ميلان
الجمعة 12/مارس/2021 - 04:31 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي سخر من ناديي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بعد أن فاز على ضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب في دور الـستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.
ونشر الحساب العربي لروما عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قال فيها: "لمعرفة طريقة الفوز على شاختار يمكنكم الاتصال بالذئاب".
وأوضحت التقارير الصحفية أن المقصود من التغريدة ريال مدريد وإنتر ميلان لأن الفريق الإسباني خسر مرتين من شاختار في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكما تعادل إنتر ميلان معه مرتين.
Advertisements