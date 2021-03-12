Advertisements

روما يسخر من ريال مدريد وإنتر ميلان

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي سخر من ناديي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بعد أن فاز على ضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب في دور الـستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ونشر الحساب العربي لروما عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قال فيها: "لمعرفة طريقة الفوز على شاختار يمكنكم الاتصال بالذئاب".

وأوضحت التقارير الصحفية أن المقصود من التغريدة ريال مدريد وإنتر ميلان لأن الفريق الإسباني خسر مرتين من شاختار في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكما تعادل إنتر ميلان معه مرتين.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعة

شاهد.. تفجير عقار الهرم المحترق في 8 ثوانِ

منذ ساعة و 27 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ أقل من ساعتين

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان يصدر عددا من القرارات الوزارية المهمة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين