روما يسخر من ريال مدريد وإنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي سخر من ناديي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بعد أن فاز على ضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب في دور الـستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.





ونشر الحساب العربي لروما عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قال فيها: "لمعرفة طريقة الفوز على شاختار يمكنكم الاتصال بالذئاب".





وأوضحت التقارير الصحفية أن المقصود من التغريدة ريال مدريد وإنتر ميلان لأن الفريق الإسباني خسر مرتين من شاختار في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكما تعادل إنتر ميلان معه مرتين.



