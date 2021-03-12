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محافظة الجيزة تبدأ في رفع مخلفات هدم عقار الهرم بعد تفجيره

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:39 م
جانب من إزالة العقار
جانب من إزالة العقار
إسماعيل منطاوي
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أزالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، عقار الدائري المحترق، عن طريق تفجيره بالديناميت.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن أجهزة المحافظة ستعمل على رفع مخلفات الهدم بعد تفجير العقار.

وتحول عقار الهرم المحترق التي ظلت النار مشتعلة به لمدة ثلاثة أيام وأكثر إلى رماد في غضون 8 ثوان فقط.

ودفعت هيئة مرفق الإسعاف والحماية المدنية بالجيزة، سياراتهم تحسبًا لحدوث أي إصابات أو حالات اختناق نتيجة التفجير.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال تفجير عقار الطريق الدائري المحترق.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

- تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

- تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية في اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يمينًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

هذا ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي:

- القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4،5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي.

- القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يمينًا اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

- القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.

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