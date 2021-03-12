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النني يخطف لقب صلاح في البريميرليج

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لقب مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق نادي ارسنال عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة تهنئة لأداء محمد النني عقب مواجهة أولمبياكوس أمس الخميس وكتب عليها الفرعون المصري.

وكانت جماهير ليفربول قد أطلقت لقب الفرعون المصري على محمد صلاح قبل أن ينجح النني في الحصول عليه بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية مقابل هدف واحد.

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محمد النني ارسنال

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