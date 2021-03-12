قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل





تسيطر حالة من القلق داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بسبب وجود حالات إجهاد كبير تضرب بعض لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة فيتا كلوب.





وقالت مصادر خاصة " للفجر الرياضي" أن موسيماني لديه قلق كبير بسبب حالة الإجهاد التي أصابت بعض عناصر الفريق مثل الثلاثي جونيور أجاي وعمرو السولية وكذلك حسين الشحات.





وظهر الإجهاد جليًا على الثلاثي في مواجهة الإسماعيلي الماضية والتي حسمها الفريق بهدفين مقابل لا شيء خاصةً وأن المارد الأحمر تنتظره مواجهة قوية ضد فيتا كلوب لحساب مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.



