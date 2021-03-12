زلزال قوى يضرب وسط اليونان





ضرب زلزال قوي وسط اليونان، اليوم الجمعة، ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن أي إصابات أو أضرار خطيرة في المباني.





وقال مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية إن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة.









وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلومترًا جنوبي بلدة إلاسونا في وسط اليونان ووقع على عمق 8.5 كيلومتر.





وضرب زلزال قوي المنطقة نفسها الأسبوع الماضي وألحق أضرارًا بمئات المباني ودفع السكان إلى الفرار من منازلهم والإقامة في خيام وفرتها السلطات كمأوى مؤقت.