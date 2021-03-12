Advertisements

إستدعاء 264 ألف سيارة مرسيدس لوجود خلل بالحماية من الحرائق

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
استدعت شركة مرسيدس الألمانية نحو 264 ألف سيارة على مستوى العالم، بسبب خلل بنظام الحماية من الحرائق.

وأكد متحدث باسم الشركة، أن المسألة تتعلق بوصلة معيبة في خطوط الغاز فيما يُعْرَف باسم نظام تفريغ الأكسجين.

وتستخدم هذه الوصلة لتوزيع غاز الأرجون في حال وقوع حادث حتى لا يشتعل غاز التبريد R1234yf في حال اختلاطه بأجزاء المحرك الساخنة.

وحسب المكتب الاتحادي للمركبات، فإن الاستدعاء سيسري على 264 ألفا و393 سيارة طراز سي كلاس، وجي إل سي من إنتاج الفترة بين 2016 و2020، منها 120 ألفا و766 سيارة في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يتم فحص السيارات في الورش لإصلاح الأعطال المحتملة في وصلات الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دايملر (المالكة لعلامة مرسيدس) كانت قد رفضت لفترة طويلة استخدام غاز التبريد R1234yf، وكانت دايملر ترى أن هناك خطرا في نشوء غازات سامة في حال حدوث اشتعال في حادث على سبيل المثال.

وكان هذا بالتحديد هو السبب في أن تطور الشركة نظام تفريغ الأكسجين، ووفقا للمتحدث فإن هذا النظام لم يعد ضروريا في السيارات الحالية بسبب اختلاف بنيتها تماما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواصفات مرسيدس عيوب مرسيدس حريق مرسيدس استدعاء سيارات مرسيدس

أخبار تهمك

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ يوم

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ أقل من ساعتين

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الملك سلمان يصدر عددا من القرارات الوزارية المهمة

منذ أقل من ساعتين

شاهد بالصور.. قبل تفجيره بدقائق.. اللحظات الأخيرة لعقار الهرم المحترق

منذ حوالي 3 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعة

شاهد.. تفجير عقار الهرم المحترق في 8 ثوانِ

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد فضيحة انبعاثات العوادم.. دايملر توقف توريد بعض سيارات "مرسيدس" الديزل!

بوش توقف إنتاج محركات كهربائية لسيارات مرسيدس.. تعرف على السبب!

تسرب غاز بحي الأندلس بجدة وإخلاء المواقف المجاورة احترازيًا

الخدمة الوطنية: تم إنجاز مصنع فوق أكسيد الهيدروجين في 18 شهر فقط (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين