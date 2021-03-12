إستدعاء 264 ألف سيارة مرسيدس لوجود خلل بالحماية من الحرائق

استدعت شركة مرسيدس الألمانية نحو 264 ألف سيارة على مستوى العالم، بسبب خلل بنظام الحماية من الحرائق.





وأكد متحدث باسم الشركة، أن المسألة تتعلق بوصلة معيبة في خطوط الغاز فيما يُعْرَف باسم نظام تفريغ الأكسجين.





وتستخدم هذه الوصلة لتوزيع غاز الأرجون في حال وقوع حادث حتى لا يشتعل غاز التبريد R1234yf في حال اختلاطه بأجزاء المحرك الساخنة.





وحسب المكتب الاتحادي للمركبات، فإن الاستدعاء سيسري على 264 ألفا و393 سيارة طراز سي كلاس، وجي إل سي من إنتاج الفترة بين 2016 و2020، منها 120 ألفا و766 سيارة في ألمانيا.





ومن المنتظر أن يتم فحص السيارات في الورش لإصلاح الأعطال المحتملة في وصلات الغاز.





تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دايملر (المالكة لعلامة مرسيدس) كانت قد رفضت لفترة طويلة استخدام غاز التبريد R1234yf، وكانت دايملر ترى أن هناك خطرا في نشوء غازات سامة في حال حدوث اشتعال في حادث على سبيل المثال.





وكان هذا بالتحديد هو السبب في أن تطور الشركة نظام تفريغ الأكسجين، ووفقا للمتحدث فإن هذا النظام لم يعد ضروريا في السيارات الحالية بسبب اختلاف بنيتها تماما.