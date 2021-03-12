إنتر ميلان ينقض على صفقة برشلونة المرتقبة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تحول في مستقبل الهولندي جورجينو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.





ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تقارير بريطانية أن فينالدوم يمتلك اتفاق مع مسئولي إنتر ميلان من أجل الإنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان هو الأقرب للحصول على خدمات فينالدوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن عقد اتفاقًا مبدئيًا مع جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان من أجل التعاقد مع النيراتزوري.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك اتصالات بالفعل بين إنتر ميلان وفينالدوم لكنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق حتى الآن.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان لديه بعض المشاكل الإقتصادية ويحتاج إلى بيع بعض نجومه أولًا قبل إبرام صفقات جديدة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا مع ليفربول ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ومنذ الصيف الماضي يرتبط اسمه بالإنضمام إلى برشلونة الإسباني من أجل اللعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان المدير الفني للبرسا.



