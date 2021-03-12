الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، شروط أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : نبيه اشترط بعض الشروط للموافقة على عرض الزمالك، ولكن طلب عقد جلسة عقب انتهاء مباراة فريقه زد مع بورتو السويس المقامة حاليا على ستاد الكلية الحربية، على أن يتم مواصله المفاوضات الساعة السابعة مساء اليوم.





وأضاف:" شرط أسامة نبية أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين والحديث عن مستحقاتهم المالية، ويتم الاتفاق معه على جدولة المستحقات في مواعيد محددة".





وواصل :" اي لاعب من الفريق سوف يتخاذل أو يطلب مستحقاته في موعد غير المحدد سيعاقب، بالإضافة بتعامل اللاعبين مع المواقع والصحف والسوشيل ميديا".





وأتم المصدر ذاته :" نبيه أكد أن بعد معاقبة اللاعب المتخاذل سيتم توضيح الأمور للجمهور وتصعيد ناشئ من أبناء النادي بدلا منه، كما أن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك وعد أسامة أنه سيكون مدربا عام بالإضافة لمنصب مدير الكرة بالزمالك".



