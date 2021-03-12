فوز جمهورية شبين والترسانة وبتروجت والزرقا وتعادل بورتو والداخلية والنجوم بالقسم الثاني

اسلام زيادة

في الوقت الضائع .





وفاز الترسانة على طنطا بهدفين مقابل هدف تقدم الترسانة بهدف عن طريق إيهاب فؤاد في الدقيقة 25 وتعادل كريم أسامة لطنطا في الدقيقة 40 ثم أضاف إيهاب فؤاد الهدف الثاني للترسانة من ركلة جزاء بالشوط الثاني. .



وفاز فريق الزرقا على فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف سجلها نور العشرى في الدقيقة 10 من الشوط الأول وحسام جماليه في الدقيقة30 من الشوط الثاني وأحرز احمد ريعه هدف سرس الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الثاني .



وتغلب بتروجت على السكة بهدف سجله سامح إبراهيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وحقق فريق جمهورية شبين فوزا كبيرا على حساب النصر 4-2 حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان 1-1 تقدم النصر بهدف بابا ابراهيم في الدقيقة الثانية وتعادل احمد ماجد الدماطي لشبين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني أضاف حسام جلال الهدف الثاني للنصر في الدقيقة30 وتعادل احمد الدماطي لشبين في الدقيقة 38 ثم أضاف اكرم عبد ربه الهدف الثالث لشبين وإختتم السيد شعبان أهداف اللقاء بالهدف الرابع .



تعادل زد مع بورتو بدون أهداف، كما تعادل منتخب السويس مع النجوم 1-1 حيث تقدم السويس بهدف في الشوط الأول سجله

عماره نيمار في الدقيقة الأخيرة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد حسن ميدو هدف التعادل للنجوم في الدقيقة الثانية.



وتعادل فريق المريخ مع فريق كوكا كولا بدون أهداف .



ترتيب المجموعة الثانية



1- الترسانة 30 نقطة

2- بورتو 30 نقطة

3- الداخلية 29 نقطة

4- كوكاكولا 27 نقطة

5- المريخ 24 نقطة

6- القناة 23 نقطة

7- منتخب السويس 23 نقطة

8- جمهورية شبين 22 نقطة

9- زد إف سي 21 نقطة

10- النجوم 20 نقطة

11- بتروجت 19 نقطة

12- النصر 19 نقطة

13- السكة 18 نقطة

14- سرس الليان 18 نقطة

15- طنطا 15 نقطة

16- الزرقا 15 نقطة

أسفرت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني عن تعادل مثير بين الداخلية مع القناة بثلاثة أهداف لكل منهما.انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1 حيث تقدم الداخلية بهدف عن طريق على حسين وتعادل القناة عن طريق اللاعب محمد أمين في الدقيقة الأخيرة، وسجل رمضان ربيع الهدف الثاني للداخلية في الشوط الثاني ثم تعادل محمد أمين للقناة وتمكن سمير فكرى من تسجيل الهدف الثالث للداخلية ، قبل ان يخطف القناة التعادل من ركلة جزاء سددها