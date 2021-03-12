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تفاصل مصرع ربة منزل بقرص سام في الدقهلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقيت ربة منزل مصرعها، بعد تناولها سم فئران لخلافات زوجية، بقرية بكرة التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ؤ تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام، بوصول رحاب ص. أ. ٢٦ سنة - ربة منزل، مقيمة بقرية بطرة بمركز طلخا، مصابة بحالة قيئ وإعياء "ادعاء تناول مادة سامة"، وتوفيت عقب وصولها.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال والدها، أقر بحدوث مشادة بينها وزوجها محمود م. م. ٣٢ سنة - فكهاني، قامت على إثرها بتناول سم فئران بقصد الانتحار، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأبد زوجها نفس المضمون.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠١٧ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز طلخا، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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