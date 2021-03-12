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ننشر تفاصيل إصابة نجار في الدقهلية لخلافات أسرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب نجار مسلح بجرح قطعي بفروة الرأس، بعد تعدي بحر عليه لخلافات أسرية، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول سمير ع. ع. ٥٩ سنة - نجار مسلح، مقيم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس "ادعاء تعدي".

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤاله اتهم عادل ع. ع. ٤١ سنة - موظف، مقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية وإحداث إصابته، بسبب خلافات أسرية بينهما، كون نجل المجني عليه طليق نجلة شقيق المشكو في حقه.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٠٢١ جنح منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة.

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