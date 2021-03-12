بتروجت يفوز علي السكة الحديد في القسم الثاني



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي على حساب نظيرة فريق السكة الحديد، بهدف نظيف علي ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بدوري القسم الثاني.



بدأ فريق بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من : محمد أبو النجا، رشاد المتولي،احمد عادل،محمود منصور،محمد السيد، اسلام عادل ،سامح ابراهيم ،مصطفي محمود ،صلاح هشام،خالد عبدالرازق ،محمود فليكس .



وجلس علي دكة البدلاء: احمد علي،محمود السيد، محمود عماد،محمد مصطفي،احمد عبدالموجود، محمد سعيد، ابراهيم عبد القوي،محمود محمد



بينما دخل السكة اللقاء مكون من:ابراهيم شعللها أسامة صبحي،محمود أكمل،عمرسعد،حازم شعيب،امير حجازي،محمد ابراهيم،محمد ريعو،سايكو،فتحي مجدي،محمد ناجح .



وجلس علي دكة البدلاء : احمد سعودي ، احمد ربيع،محمدرمزي،كوني امادو،حمودي محمد،عبدالعليم السيد،المتولي محمود،احمد سيد حلمي،عمرو عزت .



أحرز هدف اللقاء كريم لالا في الدقيقة 47 من الشوط الأول، بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 19 نقطة ، بينما السكة الحديد توقف رصيدة 18نقطة.