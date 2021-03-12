مطالبات بتوضيح مصير طلاب "أبناؤنا في الخارج"





أصدرت الحملة التعليمية معا نستطيع بيانا صحفيا يناشد من خلاله وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بشأن طلاب "أبناؤنا في الخارج".



وقالت الحملة:" يسود حاله من القلق والتوتر بين أولياء الأمور والطلبة في الخارج بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لعقد الإمتحانات الخاصه بهم حيث اعلنت وزاره التربية والتعليم إنه سوف تُعقد إمتحانات الطلاب المتقدمين للإمتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam) ولم توضح وزارة التربية والتعليم طريقة وأسلوب الإمتحان وأصبح كلام مبهم بدون تفاصيل في حين أن طلبه الشهادة الاعدادية المسار المصري كان من المفروض أن يتم إمتحانهم 16 يناير الماضي إمتحان الترم الأول وإلى الآن لم يتم تحديد الإمتحان بعد تأجيل فما هو مصير هؤلاء الطلبة؟".





وأضاف البيان:"بالنسبة للطلبة المتقدمين لإداء إمتحان أبناؤنا في الخارج من المفروض أن يكون الإمتحان في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم

أيضًا هم لا يعرفون أي شيء عن تفاصيل الإمتحان أو مواصفات الورقة الامتحانية

هل الإمتحان سوف يكون أونلاين أو سيتم طبع الإمتحان وبعد ذلك يتم رفع الإمتحان بعد الحل على المنصة التعليمية مثل العام الماضي ولذلك نطالب معالي الوزير الدكتور طارق شوقي بإعلان تفاصيل الإمتحان ونشر المواعيد الرسمية للإمتحانات وطريقة وأسلوب الإمتحان وإعلان موقف طلبة الشهادة الاعدادية في مدارس المسار المصري ونشر نماذج إرشادية للإمتحانات طلبة ابناؤنا في الخارج لجميع المراحل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي مع توضيح موقف الصفوف الأولى بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي".