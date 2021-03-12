Advertisements

"راديو الرابعة" الإماراتي يحصل على حق امتياز الإنتاج الموسيقي المصري

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


ابرمت شبكة الإذاعة والتليفزيون بعجمان «اذاعة راديو الرابعة» تعاقدا مع شركة رايتس كابيتال لإدارة الملكية الفكرية لتزويدها بالمحتوى الفني الموسيقي المتنوع لفنانين الوطن العربي بما لديها من حقوق حصرية لأكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي ومنها مكتبات شركات: مزيكا ونجوم ريكوردز و فري ميوزيك وغيرها.

ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه مع الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، جاء ذلك في إطار رؤية القائمين على شبكة اذاعة وتلفزيون عجمان في ترسيخ ثقافة إدارة الملكية الفكرية بدولة الإمارات واحترام حقوق الملكية الفكرية.

قام بتوقيع العقد كلا من: عبدالله مراد رئيس مجلس ادارة مجموعة المراد العالمية و حازم الطحاوي الرئيس التنفيذي لشركة رايتس كابيتال، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

واكد عبد الله مراد: على أهمية هذا التعاون مع شركة رايتس كابيتال وصداه الإيجابي على كافة الأصعدة ، مؤكدا على اهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وخصوصا ان كافة التشريعات الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة ترسخ لمبادئ احترام تلك الحقوق.

ومن جانبه صرح عمر الأمين المدير العام لإذاعة وتلفزيون عجمان: ان صناعة الإعلام لها دورا محوريا في من كافة النواحي باعتبارها القوى الناعمة التي تساهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية والثقافية لأي دولة ، وما يؤكد ذلك المكانة التي وصلت اليها اذاعة الرابعة في المجتمع الإماراتي على مدار ثلاثون عاما فضلا عن تواجدها الدائم في كافة الفعاليات الهامة التي تقام على اراضي دولة الامارات العربية المتحدة.

وقد اشار حازم الطحاوي المدير التنفيذي لشركة رايتس كابيتال ان القائمين على شبكة اذاعة وتلفزيون عجمان لديهم رؤية واضحة فيما يخص اهمية احترام حقوق الملكية الفكرية و مردود ذلك المباشر على توفير المناخ والبيئة الخصبة لإنشاء الشركات وضخ الاستثمارات في أي دولة باعتبار ان حقوق الملكية الفكرية من اهم المعايير التي تنظر اليها رؤوس الاموال والاستثمارات.

الجدير بالذكر ان شبكة اذاعة وتلفزيون عجمان «راديو الرابعة» هي من اهم الكيانات الاعلامية الأولى في الامارات والشرق الأوسط ، حيث انها تمتلك امكانيات تقنية وبشرية وخبرات تمتد لأكثر من 30 سنة في مجال الاعلام وصناعة البث التلفزيوني والإذاعي.

أخبار تهمك

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعة و 12 دقيقة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخارجية ترد على البيان الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

منذ أقل من ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فوز جمهورية شبين والترسانة وبتروجت والزرقا وتعادل بورتو والداخلية والنجوم بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ نصف ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين