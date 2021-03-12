"راديو الرابعة" الإماراتي يحصل على حق امتياز الإنتاج الموسيقي المصري









ابرمت شبكة الإذاعة والتليفزيون بعجمان «اذاعة راديو الرابعة» تعاقدا مع شركة رايتس كابيتال لإدارة الملكية الفكرية لتزويدها بالمحتوى الفني الموسيقي المتنوع لفنانين الوطن العربي بما لديها من حقوق حصرية لأكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي ومنها مكتبات شركات: مزيكا ونجوم ريكوردز و فري ميوزيك وغيرها.





ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه مع الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، جاء ذلك في إطار رؤية القائمين على شبكة اذاعة وتلفزيون عجمان في ترسيخ ثقافة إدارة الملكية الفكرية بدولة الإمارات واحترام حقوق الملكية الفكرية.





قام بتوقيع العقد كلا من: عبدالله مراد رئيس مجلس ادارة مجموعة المراد العالمية و حازم الطحاوي الرئيس التنفيذي لشركة رايتس كابيتال، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.





واكد عبد الله مراد: على أهمية هذا التعاون مع شركة رايتس كابيتال وصداه الإيجابي على كافة الأصعدة ، مؤكدا على اهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وخصوصا ان كافة التشريعات الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة ترسخ لمبادئ احترام تلك الحقوق.





ومن جانبه صرح عمر الأمين المدير العام لإذاعة وتلفزيون عجمان: ان صناعة الإعلام لها دورا محوريا في من كافة النواحي باعتبارها القوى الناعمة التي تساهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية والثقافية لأي دولة ، وما يؤكد ذلك المكانة التي وصلت اليها اذاعة الرابعة في المجتمع الإماراتي على مدار ثلاثون عاما فضلا عن تواجدها الدائم في كافة الفعاليات الهامة التي تقام على اراضي دولة الامارات العربية المتحدة.





وقد اشار حازم الطحاوي المدير التنفيذي لشركة رايتس كابيتال ان القائمين على شبكة اذاعة وتلفزيون عجمان لديهم رؤية واضحة فيما يخص اهمية احترام حقوق الملكية الفكرية و مردود ذلك المباشر على توفير المناخ والبيئة الخصبة لإنشاء الشركات وضخ الاستثمارات في أي دولة باعتبار ان حقوق الملكية الفكرية من اهم المعايير التي تنظر اليها رؤوس الاموال والاستثمارات.



