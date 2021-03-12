الولايات المتحدة: عرضنا خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على قادة الحوثيين

أفاد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندركينج أن بلاده عرضت خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.





وقال لندركينج في بيان اليوم الجمعة: إن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، مؤكدًا أنه بدون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، "سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر".





وأضاف: أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن.





وعلى صعيد متصل كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار في اليمن، مطالبة بالمزيد من الالتزام من جميع الأطراف.





وقالت الخارجية- في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة في الخليج والأردن أمس الخميس: "يجب على الحوثيين المتحالفين مع إيران إنهاء هجماتهم المسلحة على محافظة مأرب وعلى المملكة العربية السعودية"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.



