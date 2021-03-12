Advertisements

الولايات المتحدة: عرضنا خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على قادة الحوثيين

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أفاد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندركينج أن بلاده عرضت خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال لندركينج في بيان اليوم الجمعة: إن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، مؤكدًا أنه بدون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، "سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر".

وأضاف: أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن.

وعلى صعيد متصل كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار في اليمن، مطالبة بالمزيد من الالتزام من جميع الأطراف.

وقالت الخارجية- في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة في الخليج والأردن أمس الخميس: "يجب على الحوثيين المتحالفين مع إيران إنهاء هجماتهم المسلحة على محافظة مأرب وعلى المملكة العربية السعودية"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

أخبار تهمك

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فوز جمهورية شبين والترسانة وبتروجت والزرقا وتعادل بورتو والداخلية والنجوم بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخارجية ترد على البيان الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

منذ أقل من ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ نصف ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين