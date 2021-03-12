حملة اعتقالات من نظام أردوغان لقمع المعارضة في تركيا

اعتقلت السلطات الأمنية التركية اليوم الخميس 13 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد مرور أسبوع من تعهد الأخير بحماية حرية التعبير فى البلاد.





وفي السياق ذاته، قال برلماني تركي معارض: إنهم (13 شخص ) اُحتجزوا لإهانة أردوغان، وذلك بعد أسبوع من تعهد الرئيس بحماية حرية التعبير.





ومن جانبه، أفاد مكتب الحاكم المحلي لإسطنبول بأن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر التوقيف بعد تسجيل مصور لمجموعة تردد شعارات مناهضة للرئيس أثناء مسيرة في الثامن من مارس 2021.





وأضاف: أنه تم القبض على 13 شخصا، أحدهم قاصر بين 18 شخصا تم تحديد هويتهم.





يشار إلى أن الرئيس التركي تعهد الأسبوع الماضي بأن تشجع حكومته حرية التعبير والحق في المحاكمة النزيهة؛ وفقًا لخطة عمل تبنتها الحكومة ووصفتها المعارضة، بأنها عجزت عن معالجة المخاوف من انحسار حقوق الإنسان في تركيا.



