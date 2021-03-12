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"الغرف التجارية" تستضيف الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأحد المقبل

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يعقد اتحاد الغرف التجارية برئاسة لمهندس ابراهيم العربي المؤتمر التنظيمي المشترك مع الجهاز  القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة  المهندس حسام الجمل لمناقشة تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات يوم الأحد المقبل، بمقر الاتحاد في باب اللوق.

وبحضور كل من المهندس محمد إبراهيم  " رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" والمهندس عمرو عبد الرازق  "خبير أول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ومحمد السيد  " خبير أول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" واللواء الدكتور  عماد حلمي "رئيس قطاع عمليات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

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