محافظ الجيزة يناشد المواطنين الإبلاغ عن عقارات بها أنشطة خطرة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة العقار المحترق والكائن بنطاق مركز ومدينة كرداسة، بحضور معظم قيادات المحافظة والأجهزة المعنية والذي تم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي إنتهى كما هو مخطط دون أي خسائر على الطريق الدائري أو العقارات المجاورة، كما وجه بذلك رئيس الجمهورية وتكليف الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.





وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع المحافظة فى الإبلاغ عن أي من الأنشطة الخطرة بالعقارات التى يقطنوا بها حتى لا يتكرر مثل هذه المشكلة مره أخرى معرباً عن تمنياته للجميع بالسلامة وعدم حدوث أي مكروه مستقبلاً.





وأوضح المحافظ، أنه عقب إطفاء الحريق الذي شب بالعقار المخالف المشار إليه فى 30/1/2021 تم الإستعانة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والذي إنتهت جميعها إلى ضرورة إزالة العقار بإتباع إسلوب النسف الحذر وعدم اللجوء للإسلوب التقليدي فى الإزالة وعلى أن يتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.





وأشار المحافظ أنه على ضوء ذلك تم التنسيق مع القوات المسلحة ممثلة فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكما عهدها دائما فى المشروعات التى تكلف بها قامت بمعاينة العقار عدة مرات وإنتهت بالتنسيق مع المحافظة وأجهزة وزارة الداخلية إلى تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ وتم بحمد الله إزالة العقار دون أي خسائر.





هذا وقد وجهه المحافظ الشكر إلى القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة وخاصة الهيئة الهندسية وكذلك وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وخاصة قطاع أمن الجيزة على دورهم فى تأمين العقار قبل وأثناء تنفيذ الإزالة.



