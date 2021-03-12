عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

بات مصير محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على كف عفريت، حيث كشفت تقارير صحفية أن اللاعب سيرحل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.





ويرفض موسيماني استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.



