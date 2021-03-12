Advertisements

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
بات مصير محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على كف عفريت، حيث كشفت تقارير صحفية أن اللاعب سيرحل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر تغريم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

ويرفض موسيماني استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعة و 10 دقيقة

فوز جمهورية شبين والترسانة وبتروجت والزرقا وتعادل بورتو والداخلية والنجوم بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ نصف ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 9 ساعات

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخارجية ترد على البيان الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

سر تغريم كهربا وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي لمدة شهر

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد كهربا

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين