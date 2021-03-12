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مورينيو يحسم مصير هاري كين من المشاركة ضد آرسنال

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه واثق من مشاركة هاري كين في مواجهة آرسنال في الدوري يوم الأحد المقبل.

وأحرز مهاجم إنجلترا هدفي الفوز 2-0 على دينامو زغرب الكرواتي مساء الخميس في الدوري الأوروبي ليرفع رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم، لكنه خرج قرب النهاية ووضع الثلج على ركبته بعد إصابته خلال المباراة.

وأجاب مورينيو عند سؤاله عن مدى إمكانية مشاركة كين في المباراة الحاسمة لآمال توتنهام في المنافسة على المربع الذهبي: "أتمنى ذلك، وأعتقد أن هذا سيحدث".

وتابع: "إنها مباراة مهمة. أعتقد أن إصابة قوية فقط هي ما ستمنعه من المشاركة، ولا أعتقد أن هذا حدث. لكننا سنرى في الغد. أتمنى أن يكون بحالة جيدة".

وهز كين الشباك مرة في كل شوط قبل مواجهة الإياب في دور الستة عشر في كرواتيا الأسبوع المقبل وحذر مورينيو فريقه من أن صعوده لم يتأكد بعد.

وقال المدرب البرتغالي: "(دينامو) دافع بشكل جيد، عندما كانت النتيجة 1-0 في الشوط الثاني، وواصل محاولاته للإبقاء على هذا الفارق لذا تراجع للدفاع وقام بذلك بشكل جيد".

وبيّن: "الأمور ليست سهلة. كان يمكن أن تكون النتيجة أكبر. كان يمكن تسجيل هدف ثالث لكن لم يكن من المقدر أن يحدث ذلك".

وأضاف: "الفوز 2-0 على ملعبنا نتيجة إيجابية لكننا لم نحسم التأهل والمواجهة ما زالت مفتوحة".

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