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بالأسماء.. المساجد التي تم افتتحها اليوم الجمعة

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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افتتحت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة عدد (3) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، هي: مسجد: الرحمن- عزبة أبو شديد- بهبيت- عياط أول، مسجد: التوحيد- الحي السادس-أكتوبر مسجد الاستقامة- القصر-الواحات البحرية مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.



افتتح اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط اليوم الجمعة مسجد “الوالدين ” أبو شعيشع” – الهواشم – كفر البطيخ بمديرية أوقاف دمياط، ضمن خطة الإحلال والتجديد، وقد أدى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، بعنوان: ” حق الوطن والشهادة في سبيله ”، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية


وافتتح طارق رحمي محافظ الغربية، والشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة عدد (3) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، هي: مسجد: النور (الغربي) بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى، مسجد: العزب بمحلة أبو علي مركز المحلة الكبرى والمسجد الكبير بالأبشيط- مركز المحلة الكبرى مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

و افتتحت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة عدد (2) مسجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، هي:مسجد: الوحيد – عرب غانم – شبين القناطر ومسجد: الرحمة – بقيرة- بنها مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

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