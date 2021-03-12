تعرض محمد رمضان لحرق خطير أثناء تصوير مسلسل "موسى"

تعرض الفنان محمد رمضان لحرق خطير في ظهره أثناء تصوير مسلسله "موسى" وأعلن عن ذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".









وكتب "رمضان" قائلا "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. اصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائمًا وأبدًا”.



يذكر أن مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي