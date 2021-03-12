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استطلاع للرأي في تركيا يؤكد أنهيار شعبية أردوغان وحزبه

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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 أعلنت شركة استطلاعات الرأي «متروبول» عن نتائج أحدث استطلاع لها أجرته في شهر فبراير، الذي أظهر رفض 47.8 % من المشاركين لطريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إدارة البلاد.

 

وقالت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8 %.

 

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9 % من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3 % من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا

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