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تقسيمة قوية في مران الزمالك تحت قيادة كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإجراء تقسيمة مطولة بين اللاعبين على شوطين مدة كل شوط نصف ساعة؛ وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين الغائبين عن مشاركة سيراميكا كليوباترا أمس.

وحقق الزمالك مساء أمس الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي، وإمام عاشور في مباراة الجولة رقم 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقد أعلن نادي الزمالك التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق، حيث من المقرر أن يقود الفريق أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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