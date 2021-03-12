أستاذ مناهج: الجداول بالمدارس أعلنت والمدرسين مستعدين

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن حضور الطلاب للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني اختياري، حيث سيتم رفع الغياب، معلقا: "يوجد احترام كامل لرغبات وآراء أولياء الأمور"..



وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التعليم راعت 3 أبعاد في العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وهم البعد الاجتماعي، والصحي، والتربوي، لافتا إلى أن الدولة نجحت العام الماضي الخروج بالعملية التعليمية بشكل جيد.



وأضاف أنه تم إعلان الجداول بالمدارس، والمعلمين مستعدين لاستقبال الطلاب، فضلا على أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

