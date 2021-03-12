Advertisements

"الأردن والصين" يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
 بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتضامن بمواجهة جائحة "كورونا" وتبعاتها، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل حل الأزمات الإقليمية، وكذلك تزويد الأردن باللقاح الصيني ضد فيروس "كورونا" في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزيران- خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين الصديقين على استمرار العمل على زيادة التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية وغيرها من المجالات.

وثمّن الصفدي مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا حرص الأردن على التعاون مع الصين في مقاربة الأزمات الإقليمية وعلى أهمية الدور الصيني في هذا السياق.

وأطلع الصفدي، وانغ يي، على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة لإيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل، مؤكدًا أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل، مشيرًا إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وشدد الصفدي على دعم الأردن مبدأ الصين الواحدة، وهو ما ثمّنه وزير الخارجية الصيني الذي أكد دعم بلاده جهود المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدًا بدورها الرئيسي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن؛ لمتابعة بحث سبل تطوير التعاون وتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية.

أخبار تهمك

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 9 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فوز جمهورية شبين والترسانة وبتروجت والزرقا وتعادل بورتو والداخلية والنجوم بالقسم الثاني

منذ ساعة

لحظة تفجير عقار الهرم المحترق (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخارجية ترد على البيان الصادر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

منذ ساعة

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين