غدًا.. افتتاح معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان بالجيزة

ينطلق غدًا السبت معرض زهور الربيع الـ 88 الساعة العاشرة صباحا بحديقة الاورمان بالجيزة، بحضور وزير الزراعة وبعض الوزراء والمحافظين والسفراء ومشاركة 223 عارض.





وقام دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بتكليف من وزير الزراعة بمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا .





وقال عزوز أن عدد المشاركين في المعرض بلغ 223 عارض من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.