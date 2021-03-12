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صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفي السلام التخصصي،حيث حرصت علي الاطمئنان علي حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي لقاء أسر المصابين،وذلك للإطمئنان علي حالة ذويهم، كما استمعت إلي مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة علي تلبية كافة مطالبهم.

وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجمعية الشرعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن الإجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور
صرف ٣٠ ألف جنيه لأسر الضحايا و١٥ ألف جنيه لكل مصاب بحريق العبور

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