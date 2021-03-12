"بيشتغل بالكلمة الحلوة".. سعفان: العامل المصري من أفضل أنواع العمالة في العالم (فيديو)

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تشدد على الاهتمام بالعمالة بوجه عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة تعد الشغل الشاغل لوزارة القوى العاملة، وأصبح قطاعًا داخل الوزارة.



وتابع محمد سعفان، أن العامل المصري من أروع أنواع العمالة على مستوى العالم، فالعامل في كل دول العالم يعمل بالورقة والقلم والحساب، لكن العامل المصري يعمل بالكلمة الحلوة قائلا: "فالكلمة الحلوة أحلى من الفلوس".



وكشف وزير القوى العاملة أن شعور العامل باهتمام الدولة به أكبر من أي أموال في الدنيا، موضحا أنه يتم العمل على وجود أنواع رعاية متعددة للعمالة.

