عاجل.. الصحة العالمية تؤكد سلامة لقاح أسترازينيكا وتجيز استخدام "جونسون آند جونسن"

أكدت منظمة الصحة العالمية، سلامة لقاح أسترازينيكا، بعد منع بعض الدول الأوروبية استخدامه، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأجازت منظمة الصحة العالمية، الاستخدام الطارئ لجونسون آند جونسون.



وكان قد اعتمد الاتحاد الأوروبي لقاح "جونسون آند جونسون"، واستبعد خطر تجلد الدم.