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تعادل درامي للقناة مع الداخلية 3-3 في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعادل فريق الداخلية مع فريق القناة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .

دخل فريق الداخلية اللقاء بتشكيل تكون من مصطفى عبد الستار، محمود شديد، هارون اسماعيل، احمد عبد الموجود، عبد العزيز السيد، محمود طلعت، مصطفى عز، سمير فكرى، على حسين، رمضان ربيع .

بينما تكون فريق القناة من : محمد طلبه، مصطفى كالوشا، محمد امين، سيد كونشا، احمد علي، على شوقى، علاء البدري، محمد علي، عبوده ممدوح، اسلام زياره، اويتو .

شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم الداخلية بهدف على حسين في الدقيقة 30 وتعادل القناة محمد امين في الدقيقة الأخيرة
وأدرك رمضان ربيع الهدف الثاني في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل محمد امين للقناة في الدقيقة34 .

واضاف سمير فكرى من تسجيل الهدف الثالث للداخلية في الدقيقة 44 .

وتمكن اسلام زيادة هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت الضائع للقناة .

وبذلك النتيجة يترفع رصيد الداخلية إلى النقطة 29 محتلا المركز الثالث والقناة في المركز السادس برصيد 23 نقطة .

أدار اللقاء الحكم صبحى العمراوى عاونه محمد عبد الرحمن مساعد أول وصالح محمد مساعد ثانى ومحمود السعدني حكم رابع .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانة 30 نقطة
2- بورتو 30 نقطة
3- الداخلية 29 نقطة
4- كوكاكولا 27 نقطة
5- المريخ 24 نقطة
6- القناة 23 نقطة
7- منتخب السويس 23 نقطة
8- جمهورية شبين 22 نقطة
9- زد إف سي 21 نقطة
10- النجوم 20 نقطة
11- بتروجت 19 نقطة
12- النصر 19 نقطة
13- السكة 18 نقطة
14- سرس الليان 18 نقطة
15- طنطا 15 نقطة
16- الزرقا 15 نقطة

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