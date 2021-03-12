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استشاري مناعة: حدوث تغير في أعراض الإصابة بكورونا وارد

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن العامل البشري هو السبب الأساسي في حدوث موجات متتالية من جائحة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة وأن كورونا سيكون من الفيروسات المتوطنة.

وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه كلما تحور فيروس كورونا يكون هناك لقاء جديد بين جهاز المناعة والفيروس، ومن ثم الأعراض قد تختلف، معلقا: "من الوارد حدوث تغيرات في أعراض الإصابة".

ولفت إلى أن انتقال الفيروس يؤدي لفقدانه جزء من المادة الوراثية الخاصة به، ومن ثم تصبح قدرته أضعف على إحداث أعراض خطيرة، موضحا أن حدوث موجة جديدة من الجائحة مرتبط بعاملين وهما التجمعات البشرية، والتغيير في درجات الحرارة.

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