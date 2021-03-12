مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

لقي طالب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية علي طريق المنصورة بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقي اللواء رأفت عبدالباعث إخطار من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة المنصورة بوقوع حادث بين قريتي طناح - نسيم ومتوفي.



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي موقع البلاغ وتبين مصرع المدعو علي وليد، ١٦ سنة طالب، مقيم بقرية نسيم وأقر والده أنه أثناء قيادة نجله دراجته النارية اختل توازنه سقط أرضًا مما أحدثت إصابته التي أودت بحياته،



وأوضح تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ،



وتم تحرير محضر بالواقعة.