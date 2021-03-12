أشمون يفوز على قويسنا بثلاثية في ترقي القسم الرابع (صور)











أحرز أشمون الهدف الأول فى الدقيقه ٦ عن طريق محمد زكى بالشوط الأول .



وفي الشوط الثاني أضاف أشمون الهدف الثاني عبر محمد خيرى فى الدقيقه ١٨ .



وأضاف محمود عبد المنعم هدف أشمون الثالث في الدقيقه ٢٧ .



الفوز رفع رصيد أشمون إلى 3 نقاط بالمركز الاول ويبقى قويسنا بلا نقاط بالمركز الرابع والأخير.



أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي عاونه أحمد ساهر وويوسف داهش وراقب اللقاء محمد بطه وعبد المجيد عبد العزيز وفوزي عبد الغني . أحرز أشمون الهدف الأول فى الدقيقه ٦ عن طريق محمد زكى بالشوط الأول .وفي الشوط الثاني أضاف أشمون الهدف الثاني عبر محمد خيرى فى الدقيقه ١٨ .وأضاف محمود عبد المنعم هدف أشمون الثالث في الدقيقه ٢٧ .الفوز رفع رصيد أشمون إلى 3 نقاط بالمركز الاول ويبقى قويسنا بلا نقاط بالمركز الرابع والأخير.أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي عاونه أحمد ساهر وويوسف داهش وراقب اللقاء محمد بطه وعبد المجيد عبد العزيز وفوزي عبد الغني .

تمكن فريق أشمون من تخطي عقبة قويسنا بفوز كبير بنتيجة 3-0 في إطار إفتتاح مواجهات دورة الترقي بدوري القسم الرابع .خاض فريق قويسنا المباراه بتشكيل مكون من هانى مسلم ، عبد المحسن فكرى، وليد صلاح، ابراهيم السيد، عبد الرحمن دسوقى، ابراهيم عبدالله، محمد السيد، محمد طه ، احمد عبد العال ، حسن شوقى، محمد يوسف .بينما خاض فريق أشمون المباراه بتشكيل مكون من احمد العشماوي ، سعيد شكرى، محمد جمال، ابراهيم حسن محمد زكى ، محمد شعبان، شعبان جمال، محمود عبد المنعم، احمد عبد المعبود، رمضان إسماعيل محمد خيرى .