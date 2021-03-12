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محافظة القاهرة تخلي العقارين المائلين بحلوان من السكان

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقع  العقاريين المائلين بمنطقة أطلس بنطاق حي حلوان، رافقها أحمد القزاز، رئيس الحي، والإدارات المعنية والتنفيذية بالحي والمنطقة الجنوبية، لمتابعة الموقف والوقوف على حالة التصدعات والشروخ. 

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجود ميل واضح بالعقارين، ووجهت بسرعة إخلاء كافة السكان من العمارتين الآيلتين للسقوط وما يجاورهما. 


ولفتت إلى إخلاء العقارين، فورا حيث تم رحيل أغلب السكان للإقامة لدى ذويهم بناءا عل رغبتهم، لحين المعاينة من اللجنة الفنية والتأكد من سلامة العقارات المشار إليها. 

وشددت جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، سرعة تنفيذ الإجراءات، للوقوف على وضع التصدعات والشروخ، للتأكد والوقوف على  إمكانية الترميم من عدمه.

 
و تتواجد النائبة حاليا، بموقع العقاريين منذ إبلاغ المواطنين للحي والمنطقة الجنوبية، عن العقارين  المائلين 11و13، لتأمين المواطنيين، والاطمئنان عليهم.


وكانت قد أخلت أجهزة محافظة القاهرة، العقارين الآيلين للسقوط بمساكن أطلس بحى حلوان، من السكان،نظرا لخطورتهما الداهمة،وذلك بحضور قوة أمنية.

وأكدت محافظة القاهرة، أن إخلاء العقارين جاء بعد ظهور تصدعات وشروخ أثر هبوط أرضى، وذلك بحضور اللواء إيهاب عرفه، مدير مرافق القاهرة 


وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة فنية من مهندسي الحي لمعاينة العقارين، وإعداد تقرير فني بحالتهما الإنشائية للبت فى قرار ترميمهما من عدمه.


وأشارت محافظة القاهرة، إلى أنه تمت عملية الإخلاء بحضور، المقدم إسلام عماد نائب مأمور قسم شرطة حلوان، بموقع بلوكات 11و13، وقام الأهالى بالسكن لدى ذويهم لحين صدور تقرير اللجنة الهندسية.

محافظة القاهرة تخلي العقارين المائلين بحلوان من السكان
محافظة القاهرة تخلي العقارين المائلين بحلوان من السكان
محافظة القاهرة تخلي العقارين المائلين بحلوان من السكان
محافظة القاهرة تخلي العقارين المائلين بحلوان من السكان

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