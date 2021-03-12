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مصري يبهر العالم.. محمود الكومى ينجح فى ابتكار روبوت للكشف عن الأمراض

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
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قال محمود الكومي، مخترع روبوت يشخص 87 نوعًا من المرض في الإنسان، إنه يحب استغلال مجال تخصصه في حل المشكلات الموجودة بالمجتمع بالطرق العلمية والتكنولوجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بدأ العمل في اختراع الروبوت بعد بدء حظر التجول من أجل احتواء وباء كورونا خلال 2020، وكون فريق عمل بعد أكتوبر الماضي.

وتابع الكومي، أنه تخرج من كلية الهندسة جامعة طنطا، ومتخصص في الربوتات والأنظمة الذكية، مؤكدا أن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب والتكنولوجيا حفزه لتنفيذ اختراعه داخل مصر، وليس خارجها.

وأكد أن هناك مسئولين تواصلوا معه، لكن لم يتم الاتفاق بعد عن كيفية التنفيذ، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على تطوير خوارزميات الروبوت، حتى يتسنى له الكشف عن أكبر عدد من الأمراض في أقصر مدة زمنية.

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