عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في غرفة سكن للعاملين بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.



وذلك قبل امتداده إلى الغرف المجاورة، دون وجود إصابات بشرية، بعد الدفع بثلاث سيارات إطفاء

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في غرفة بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.