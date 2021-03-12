Advertisements

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في غرفة بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في غرفة سكن للعاملين بمستشفى قفط المركزي، في مدينة قفط، بمحافظة قنا.

وذلك قبل امتداده إلى الغرف المجاورة، دون وجود إصابات بشرية، بعد الدفع بثلاث سيارات إطفاء
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قلق في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يومين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع «الهدّاف»

منذ ساعة و نصف

الكشف عن شروط أسامة نبيه للانضمام إلى جهاز كارتيرون

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بعد الإعلان عن اسم رئيس "الكاف" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

منذ ساعتين

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

منذ ساعة

السيسي ينعى الحاجة زينب: كانت خير نموذج للمرأة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

الأهلي يقترب من حسم صفقة الظهير الطائر

03:59 م

عاجل.. حريق بمستشفى قفط المركزي في محافظة قنا

06:56 م

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

09:09 ص

مصلحة الضرائب تصدر بيان حول الممولين من الأشخاص الطبيعيين

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين