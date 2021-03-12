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التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي حوثية في مأرب

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
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 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات الحوثيين في محافظة مأرب وسط اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف العربي في بيان مساء اليوم الجمعة: إن "تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب".

وعبر التحالف عن دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

وعلى صعيد متصل أفاد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندركينج أن بلاده عرضت خطة لوقف إطلاق النار في اليمن على قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وقال لندركينج في بيان اليوم الجمعة: إن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، مؤكدًا أنه بدون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، "سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر".

وأضاف: أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن.

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