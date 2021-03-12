ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة فيتا كلوب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.





الأهلي يسعى لتحقيق الفوز أمام فيتا كلوب، لتعويض النقاط المهدرة خلال الجولات الماضية، للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:





1- سيمبا برصيد 7 نقاط

2- فيتا كلوب برصيد 4 نقاط

3- الأهلي برصيد 4 نقاط

4- المريخ برصيد نقطة واحدة